Ляшко назвал семь областей, которые могут перейти в "красную зону"

Претендентами на переход в "красную зону" адаптивного карантина в Украине являются семь областей. Им грозят карантинные ограничения, которые действовали во время январского локдауна.

Об этом в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в "оранжевом уровне" эпидемической опасности.

"То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень", - отметил Ляшко.