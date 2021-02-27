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Ляшко назвал семь областей, которые могут перейти в "красную зону"

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 12:32
Ляшко назвал семь областей, которые могут перейти в "красную зону" Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Претендентами на переход в "красную зону" адаптивного карантина в Украине являются семь областей. Им грозят карантинные ограничения, которые действовали во время январского локдауна.

Об этом в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в "оранжевом уровне" эпидемической опасности.

"То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень", - отметил Ляшко.

Напомним, сегодня государственная комиссия приняла решение внести Черновицкую область в "красную зону" с 1 марта.

Ляшко объяснил, что ограничения ужесточат, поскольку уровень госпитализаций в течение последних трех дней превышает целевой показатель, а коэффициент выявления новых случаев COVID в течение последних 7 дней превышает 20%.

По его словам, тенденции распространения COVID в области остаются неутешительными.

Кроме того, ограничения "красной зоны" действуют в Ивано-Франковской области.

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