Ляшко про карантин вихідного дня: питання обговорюється

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється. Однак карантин в країні буде продовжено з 9 листопада.

Про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Це була розмова, але розглядається питання про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію", - повідомив Ляшко.

При цьому він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас з березня місяця він продовжується до 31 грудня. Ми живемо зараз в рамках адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Крім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна повідомив, що жорсткий карантин в Україні може повернутися.

Додамо, що в столичній лікарні "Феофанія" можуть розгорнути мобільний шпиталь для хворих COVID-19.

У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту та Міжнародний виставковий центр.