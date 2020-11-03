В Офісі президента назвали умови для жорсткого карантину в Україні

Жорсткий карантин в Україні може повернутися, якщо буде сплеск захворюваності на COVID-19. При цьому будуть братися до уваги й інші параметри.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, карантинні заходи залежать від рівня смертності, відсотка складних форм хвороби і заповнюваності лікарняних ліжок. На сьогодні в ОП уважно відстежують ситуацію з епідемією та за відповідними показниками.

"Можна сказати, що зараз при зростанні загального числа хворих більше легких і середніх форм і це добре. Тим не менш, якщо суспільство не буде з розумінням відноситься до масочного режиму, до соціального дистанціювання, можливий сплеск. Тоді негайно буде введено повсюдний жорсткий карантин", - зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що точного параметра, наприклад, понад 10 тисяч нових випадків на добу недостатньо. А заходи будуть посилюватися, швидше за все, точково, оскільки в областях різна епідеміологічна ситуація, стан госпітальної бази та ставлення місцевої влади.

"В якихось регіонах карантинні заходи будуть посилюватися. Можливий також більш жорсткий підхід до роботи торгово-розважальних комплексів і великих супермаркетів. Але все буде адаптивно", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що в Україні можуть ввести карантин "вихідного дня".

Крім того, у столичній лікарні "Феофанія" можуть розгорнути мобільний шпиталь для хворих на COVID.