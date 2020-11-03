Ляшко о карантине выходного дня: вопрос обсуждается

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в Украине могут ввести карантин выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина сообщил, что жесткий карантин в Украине может вернуться.

Добавим, что в столичной больнице "Феофания" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID-19.

В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.