Локдауна на Новий рік не буде. МОЗ пропонує посилення з січня

Локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня на три тижні.

Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Степанова, на січень-лютий доводиться сезонний пік захворюваності на грип, що призведе до навантаження на медичну систему. Він зазначив, що саме до цього періоду потрібно прийти з мінімальними цифрами захворюваності на COVID-19.

Немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня

"Зараз ми як Міністерство охорони здоров'я не станемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків... Ми точно витримаємо до кінця грудня", - заявив Степанов.

Жорсткий карантин планують з січня

"У зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на досить високому рівні, ми бачимо необхідність збити цю хвилю. Спираючись на медичні показники, ми будемо пропонувати уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину повинна бути протягом трьох тижнів", - зазначив Степанов.

Транспорт закривати не планують

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що Кабмін на засіданні в середу (9 грудня - ред.) буде обговорювати посилення карантину. Разом з тим, він додав, що транспорт на карантин не закриватимуть.

Тотальний карантин і можливі дати

В кінці листопада глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що радикальний локдаун необхідно вводити якомога швидше на три або чотири тижні. Крім того, в листопаді три пари вихідних поспіль в Україні діяв карантин вихідного дня. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, такий карантин дав ефект, хоч і не такий, як очікувалося.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що локдаун в Україні буде 100% і назвав можливу дату - 2 січня.