У разі посилення карантину транспорт працюватиме, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі посилення карантину транспорт працюватиме. За його словами, транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії коронавірусу.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Чи буде працювати транспорт? Так, буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня на три тижні.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що радикальний локдаун необхідно вводити якомога швидше на три або чотири тижні.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що локдаун в Україні буде 100%, і назвав можливу дату - 2 січня.