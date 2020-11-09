У МОЗ пояснили, скільки триватиме карантин вихідного дня

В Україні готуються до запровадження карантину вихідного дня. Скільки він триватиме, буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Він наголосив, що Україна не готова до повного локдауну.

"Ми не можемо з економічних причин дозволити собі повний локдаун, як наші європейські сусіди. Скільки триватиме карантин вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться нам стабілізувати ситуацію", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Очікується, що по суботах і неділях буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, буде заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

За словами президента Володимира Зеленського, карантин вихідного дня в Україні триватиме кілька тижнів.