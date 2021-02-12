У Києві випало майже пів метру снігу, очисні роботи продовжуються

П'ятий день снігопадів триває у Києві. Місцева влада повідомила, що випало 45 сантиметрів снігу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

За його словами, у Києві цілодобово працюють понад 470 одиниць спецтехніки, а також 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

"Тільки за минулу добу в місті досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні - 35 сантиметрів", - написав він.

Минулої ночі зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.

Кличко закликає водії не використовувати свої автомобілі під час снігопаду, а їздити на громадському транспорті.