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В Киеве выпало почти полметра снега, очистные работы продолжаются

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 12:35
В Киеве выпало почти полметра снега, очистные работы продолжаются Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пятый день снегопадов продолжается в Киеве. Местная власть сообщила, что выпало 45 сантиметров снега.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве круглосуточно работают более 470 единиц спецтехники, а также 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта.

"Только за прошедшие сутки в городе досыпало еще 10 сантиметров осадков. А в предыдущие дни - 35 сантиметров", - написал он.

Прошлой ночью из столицы вывезли более 1700 тонн снега.

Кличко призывает водители не использовать свои автомобили во время снегопада, а ездить на общественном транспорте.

По данным синоптиков, снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья. Синоптики прогнозируют завершения снегопадов 14 февраля.

Напомним, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

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