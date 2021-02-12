В Киеве выпало почти полметра снега, очистные работы продолжаются

Пятый день снегопадов продолжается в Киеве. Местная власть сообщила, что выпало 45 сантиметров снега.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве круглосуточно работают более 470 единиц спецтехники, а также 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта.

"Только за прошедшие сутки в городе досыпало еще 10 сантиметров осадков. А в предыдущие дни - 35 сантиметров", - написал он.

Прошлой ночью из столицы вывезли более 1700 тонн снега.

Кличко призывает водители не использовать свои автомобили во время снегопада, а ездить на общественном транспорте.