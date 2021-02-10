В Києві випало 35 см снігу

У Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Громадський транспорт працює, але без дотримання графіка. Сьогодні зранку в місті утворились значні затори, рух транспорту ускладнений на всіх вулицях міста.

Зазначимо, разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон.

Кличко закликав киян за можливості не їздити на авто під час снігопаду.

"За даними синоптиків, за дві доби у нашому місті випало 35 сантиметрів опадів", - повідомив він.

За його словами, майже весь комунальний транспорт розчищає сніг у Києві.

Нагадаємо, у Києві через сильні снігопади утворився транспортний колапс, а саме 8-бальні затори. Також у місті стався збій в роботі громадського транспорту.

Вчора повідомлялось, що у Києві випало 30 сантиметрів снігу.

Зазначимо, в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.