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В Киеве выпало 35 см снега

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в Киеве.

"По данным синоптиков, за двое суток в нашем городе выпало 35 сантиметров осадков", - сообщил он.

Кличко призвал киевлян по возможности не ездить на автомобилях во время снегопада.

Отметим, вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн.

Общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. Сегодня утром в городе образовались значительные пробки, движение транспорта затруднено на всех улицах города.

Напомним, в Киеве из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс, а именно 8-бальные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

Вчера сообщалось, что в Киеве выпало 30 сантиметров снега.

Отметим, в Украине 10 февраля ожидается гололед, из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности.

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