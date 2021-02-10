Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві

У Києві через сильні снігопади утворився транспортний колапс, а саме 8-бальні затори. Також у місті стався збій в роботі громадського транспорту.

Ускладнено рух транспорту на всіх вулицях міста. Зокрема, на правому березі Києва затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, на Подолі, а також на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

Фото: затори у Києві (Google Maps)

Затори утворились біля всіх станцій метро та на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту імені Патона.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе, проспекті Визволителей, проспекті Романа Шухевича.

Разом з тим, місті введено оперативне положення для громадського транспорту - рух транспорту зараз працює без дотримання графіка.

Затримується рух автобусів №37, 37а, 76, 97. Рух автобусів організовано:

автобуси №37 та №37а курсують до Житомирської траси;

автобуси №76 курсують без заїзду на вул. Звіринецька;

автобуси №97 курсують без заїзду на вул. Клавдіївську.

Затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна, призупинено рух автобусів №64.

Зазначимо, у Києві вже третій день йде сильний снігопад. Разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон, повідомили у прес-службі "Київавтодору". Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.