ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 09:55
Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві через сильні снігопади утворився транспортний колапс, а саме 8-бальні затори. Також у місті стався збій в роботі громадського транспорту.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Ускладнено рух транспорту на всіх вулицях міста. Зокрема, на правому березі Києва затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, на Подолі, а також на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в КиєвіФото: затори у Києві (Google Maps)

Затори утворились біля всіх станцій метро та на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту імені Патона.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе, проспекті Визволителей, проспекті Романа Шухевича.

Разом з тим, місті введено оперативне положення для громадського транспорту - рух транспорту зараз працює без дотримання графіка.

Затримується рух автобусів №37, 37а, 76, 97. Рух автобусів організовано:

  • автобуси №37 та №37а курсують до Житомирської траси;
  • автобуси №76 курсують без заїзду на вул. Звіринецька;
  • автобуси №97 курсують без заїзду на вул. Клавдіївську.

Затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна, призупинено рух автобусів №64.

Зазначимо, у Києві вже третій день йде сильний снігопад. Разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон, повідомили у прес-службі "Київавтодору". Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Фото: снігопад у Києві (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, за дві доби у Києві випало 30 сантиметрів снігу.

Зазначимо, в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство транспорт пробки Снігопад
NEWS
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи