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Київ на межі потрапляння в "червону" зону, - Ляшко

Автор: Андрій Козловський

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що Київ може потрапити у "червону" зону карантину. Ще чотири інших обласних центрів знаходяться на "межі".

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Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"На межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 міст. Це Тернопіль - уже 319 на 100 тисяч населення, Сєвєродонецьк - 314 на 100 тисяч населення, Вінниця - 309 на 100 тисяч населення, Київ - 299 на 100 тисяч населення і Херсон - 292 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити в "червону зону".

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну поділили на дві зони: "червону" та "помаранчеву".

У "червоній" зоні карантину в оновленому списку опинилися 13 обласних центрів та дві області.

Також РБК-Україна писало, що Київ залишився в "помаранчевій" зоні карантину.

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