Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що уряд наразі не розглядає введення тотального карантину. При цьому Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Я ще раз хочу наголосити. Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Це не буде повна і постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував введення у країні "чорної" зони карантину. Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалося.

При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, що з приводу "чорних" зон ведеться дискусія, це один з варіантів впровадження короткотривалих локдаунів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні. Зокрема, мова йде про обмеження для зон харчування, розважальних зон у ТРЦ.