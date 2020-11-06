Україну розділили на дві зони карантину. "Жовтої" і "зеленої" більше немає

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні оновили зони карантину в залежності від епідемологічної ситуації. Країну поділили на дві зони: "червону" та "помаранчеву".

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона" зона

У цю зону увійшли: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Порівняно з минулим тижнем, в цю зону ввійшло місто Запоріжжя.

В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, ВНЗ. Також дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

В Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

У цю зону увійшли: всі інші регіони.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

Наразі в цю зону не входить ні одна адміністративна одиниця. Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

У цій зоні немає жодного району або міста. Діють масковий режим в приміщенні; соціальна дистанція в громадському транспорті. Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами.

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.