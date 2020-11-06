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Киев на грани попадания в "красную" зону, - Ляшко

Автор: Андрей Козловский

В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центров находятся на "грани".

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Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону".

Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну поделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

В "красной" зоне карантина в обновленном списке оказались 13 областных центров и две области.

Также РБК-Украина писало, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

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