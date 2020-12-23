Катастрофа Ан-26: суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил Дроздову

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова. Його підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє hromadske.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де передбачалась можливість курсантам 5-го курсу виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Проте це рішення не було затверджене заводом виробником, як цього вимагає процедура.

Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів.

"Крім того, командувачем Повітряних сил у лютому 2020 року було затверджено рішення, що передбачало здійснення сумісної підготовки курсантів льотчиків та курсантів штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків", - зазначив прокурор Антон Зеленський.

Це на думку слідства, призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів, ніж потрібно було.

Нагадаємо, командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, якому вручили підозру у справі катастрофи АН-26, підозрюють у недбалості.

Нагадаємо, катастрофа літака АН-26 відбулася 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва. Літак Повітряних сил ЗСУ зазнав аварії під час навчального польоту. В результаті загинули 26 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" не знайшов порушень під час обслуговування літака АН-26.

Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажа літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.