Катастрофа Ан-26: суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил Дроздову

Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова. Его подозревают в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где предусматривалась возможность курсантам 5-го курса выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление у военнослужащих о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов.

"Кроме того, командующим Воздушных сил в феврале 2020 года было утверждено решение, что предусматривало осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков", - отметил прокурор Антон Зеленский.

По мнению следствия, это привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов, чем нужно было.

Напомним, командующего Воздушных сил Сергея Дроздова, которому вручили подозрение по делу катастрофы АН-26, подозревают в халатности.

Напомним, катастрофа самолета АН-26 произошла 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева. Самолет Воздушных сил ВСУ потерпел крушение во время учебного полета. В результате погибли 26 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" не нашел нарушений во время обслуживания самолета АН-26.

Причиной падения АН-26, по версии следствия, является совокупность ошибочных решений экипажа самолета и военной части, а также руководящего состава. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.