Командувач Повітряних сил не затриманий, - ДБР

Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру у справі катастрофи АН-26, не затримано. Його підозрюють у недбалості.

Про це на брифінгу начальник відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.

За його словами, немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших 2 підозрюваних.

"Особи не є затриманими", - повідомив він.

При цьому слідство ДБР вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.

Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, катастрофа літака АН-26 відбулася 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва. Літак Повітряних сил ЗСУ зазнав аварії під час навчального польоту. В результаті загинули 26 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" не знайшов порушень під час обслуговування літака АН-26.

Відзначимо, сьогодні в ДБР повідомили, що у справі АН-26 підозрюють командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, керівника польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командира частини, який затвердив план польотів з порушеннями.