Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

Про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.

"Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента розглянуть можливість введення локдауну через тиждень. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.

Відзначимо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне введення в Україні радикального локдауну як мінімум на три тижні.

При цьому Степанов заявив, що підстав для введення жорсткого карантину поки немає.