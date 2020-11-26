Ніхто не планує вводити локдаун з завтрашнього дня, - Степанов

Станом на сьогодні в Україні не планують запроваджувати жорсткий карантин, так званий локдаун. У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ніхто не збирається з завтрашнього дня вводити локдаун в країні. Якщо ми говоримо про жорсткий карантин, то це найкращий спосіб розірвати ланцюг поширення хвороби. Але ми орієнтуємося на здатність медичної системи надавати людям допомогу", - зазначив міністр.

Степанов пояснив, що обговорюючи питання введення локдауну, міністерство дивиться на ситуацію з навантаженням на медичну систему.

"Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, то ми працюємо у напруженому графіку, але у нас на сьогодні заповнено 50% ліжок. Звісно є регіони, де більше 60%, але водночас говорити, що вже завтра треба вводити локдаун, бо не витримає медична система, підстав поки немає", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне введення в Україні жорсткого карантину. Глава МВС запропонував ввести обмеження на три тижні.

До цього РБК-Україна писало, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в Україні перед новорічними святами, але все залежить від епідемічної ситуації.