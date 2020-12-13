У Кабміні назвали умову для більш раннього посилення карантину

Посилений карантин в Україні може початися раніше. Для цього повинно статися стрімке збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Головним показником для введення жорсткого карантину раніше 8 січня може стати захворюваність на рівні 32-35 тисяч нових випадків на добу.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакету, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень були залучені до подолання коронавірусної інфекції", — сказав Немчинов.

Також він підкреслив, що при оцінці ситуації буде враховуватися заповненість ліжок для хворих COVID-19.

"Крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжко-фонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав міністр.

На цьому тижні Кабмін оголосив про посилення карантину з 8-го по 24 січня. В цей період буде заборонено повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Також у середу Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця зими. Поки у всі дні, крім періоду посиленого карантину, в Україні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони".