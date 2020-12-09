В Україні посилюють карантин: названа точна дата

Кабінет міністрів України назвав дату початку жорсткого карантину. Він розпочнеться 8 січня і триватиме до 24 січня.

Про це заявив Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"До кінця року залишилося три тижні. Тому уряд вирішив не вводити карантин. Водночас сьогодні ми затвердимо обмеження на наступний рік", - заявив він.

За словами міністра, щоб не допустити другої хвилі зараження коронавірусом, будуть введені посилені обмеження.

"З 8 по 24 січня в Україну будуть введені нові посилені обмеження, назвемо їх зимовими канікулами, щоб не допустити нової хвилі захворювання", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський рекомендував уряду не вводити локдаун в грудні.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже на дві тисячі осіб більше.

Додамо, що голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в разі введення жорсткого карантину в Україні в першу чергу будуть обмежувати роботу маршрутних таксі.