Кабмін провів позачергове засідання щодо кадрових питань: що вирішили

Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання. Міністри розглянули кадрові питання у державних відомствах.
Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.
Урядовці проголосували за звільнення Юлії Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).
Також за звільнення Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки) та Романа Лещенка - з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).
Т.в.о голови Держгеокадастру призначили Олексія Пінчука, начальника Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.
Також урядовці підтримали звільнення Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.
Нагадаємо, Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна.
Також Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенко.