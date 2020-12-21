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Кабмін провів позачергове засідання щодо кадрових питань: що вирішили

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання. Міністри розглянули кадрові питання у державних відомствах.

Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Урядовці проголосували за звільнення Юлії Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).

Також за звільнення Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки) та Романа Лещенка - з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

Т.в.о голови Держгеокадастру призначили Олексія Пінчука, начальника Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Також урядовці підтримали звільнення Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна.

Також Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенко.

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