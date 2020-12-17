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Рада призначила Лещенка міністром агрополітики

Новость на русском → Україна, Четвер 17 грудня 2020 13:25
Рада призначила Лещенка міністром агрополітики Фото: Роман Лещенко (elevatorist.com)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 242 нардепи.

Після голосування він прийняв присягу міністра.

Раніше профільний комітет підтримав призначення Лещенка главою Мінагрополітики.

Лещенко у 2011 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та кваліфікацію магістра права, кандидат юридичних наук.

З 2013 року і досі працює на посаді асистента, доцента кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кабмін своїм розпорядженням від 10 червня призначив його главою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство аграрної політики знову з'явиться в українському уряді на початку наступного року.

За його словами, уряду потрібна ефективна державна політика у сфері АПК та захисту українських виробників.

Нагадаємо, раніше на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" обговорювали призначення Лещенка міністром аграрної політики.

Влітку Шмигаль заявляв, що окреме міністерство аграрної політики створять не раніше вересня. При цьому, за його словами, саме рішення про створення давно прийнято.

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