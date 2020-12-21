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Кабмин провел внеочередное заседание по кадровым вопросам: что решили

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание. Министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

Чиновники проголосовали за увольнение Юлии Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).

Также за увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки) и Романа Лещенко - с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

В.и.о главы Госгеокадастра назначили Алексея Пинчука, начальника Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.

Также чиновники поддержали увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя главы Государственной экологической инспекции.

Напомним, Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина.

Также Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

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