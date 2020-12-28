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Іран наполягає, що передав Україні техзвіт по катастрофі МАУ

Новость на русском → Тегеран, Понеділок 28 грудня 2020 14:16
Іран наполягає, що передав Україні техзвіт по катастрофі МАУ Фото: уламки збитого літака МАУ (t.me/OP_UA)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.

Про це повідомляє IRNA.

"Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні питання, у відповідності зі своїми обов'язками, представила звіт для України і інших сторін", - повідомив представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Нагадаємо, минулого тижня іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ Києву. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про передачу українській стороні техзвіт Іраном.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу МАУ затягнувся. Зараз Київ чекає від Тегерана офіційні документи технічного звіту про причини катастрофи.

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