ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран настаивает, что передал Украине техотчет по катастрофе МАУ

Новина українською → Тегеран, Понедельник 28 декабря 2020 14:16
Иран настаивает, что передал Украине техотчет по катастрофе МАУ Фото: обломки сбитого самолета МАУ (t.me/OP_UA)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Отчет якобы был передан в онлайн-формате.

Об этом сообщает IRNA.

"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", - сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Напомним, на прошлой неделе иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе МАУ затянулся. Сейчас Киев ждет от Тегерана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Международные авиалинии Украины катастрофа Иран
NEWS
СOVID-19 заболеют не все, - ученый
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна СOVID-19 заболеют не все, - ученый
DAILY
Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан