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Переговорний процес з Іраном у справі катастрофи МАУ затягнувся, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 11:46
Переговорний процес з Іраном у справі катастрофи МАУ затягнувся, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Переговорний процес України з Іраном у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" затягнувся. Нині Україна чекає від Ірану офіційні документи технічного звіту про причини катастрофи.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він заявив, що Україна поки офіційно не отримувала звіт від іранської сторони.

"Мене турбує, і це не нижній рівень заклопотаності, а досить серйозний, що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - сказав Кулеба.

Він додав, що раніше неодноразово траплялися ситуації, коли іранські ЗМІ повідомили якусь інформацію, однак на офіційному рівні вона не надавалася.

"У відносинах з Іраном я звик покладатися виключно на інформацію офіційних джерел. Тому ми чекаємо їх відповідь (щодо звіту - ред.)", - уточнив міністр.

Нагадаємо, днями іранські ЗМІ заявили, що Іран завершив технічний звіт про причини катастрофи МАУ і передав його Україні. Пізніше в МЗС України заявили, що не отримували офіційних документів від Ірану.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна може піти в суд ООН у зв'язку з катастрофою МАУ.

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