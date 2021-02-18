Річниця розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам'ять загиблих

18 лютого - річниця штурму Майдану

Вирішальний етап протистояння силовиків і мітингувальників почався в день, коли Верховна рада мала прийняти зміни до Конституції для обмеження президентських повноважень Віктора Януковича.

Вранці 18 лютого протестуючі почали "Мирний наступ" і пішли до будівлі парламенту. "Беркутівці" заблокували урядовий квартал, але активістам вдалося прорвати оточення.

Також в цей день відбулися сутички в Маріїнському парку. На кілька годин припиняло роботу київське метро. СБУ оголосило про початок антитерористичної операції.

Увечері "беркутівці" почали штурм Майдану з бронетехнікою, світлошумовими гранатами, помповими рушницями. Ближче до ночі почалася пожежа в Будинку профспілок. В результаті зіткнень загинуло 23 людини, сотні активістів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Однак наймасовіший розстріл відбувся 20 лютого. Протестувальників на Майдані обстрілювали снайпери. Під час протистояння на вулиці Інститутській "беркутівці" відкрили вогонь по беззбройним активістам.

Жертвами кровопролиття в ті дні стало більше сотні демонстрантів. Президент Віктор Янукович був відсторонений з посади і 22 лютого покинув Україну.

На згадку про загиблих 20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні.

Розслідування справ Майдану не завершено

Розслідування злочинів 2014 року ще триває. В рамках слідчих заходів було відкрито близько 100 справ.

В кінці 2019-го п'ятьох обвинувачених у розстрілах "беркутівців" звільнили з-під варти в рамках обміну полоненими з РФ. Тоді в Генпрокуратурі заявляли, що це не завадить судовому процесу і обвинувачені отримають свої вироки заочно.

Напередодні 7-ї річниці Майдану генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що до кінця 2021 року буде завершено слідство по основних справах. Також серед перспектив - винесення вироку "беркутівцям", обвинуваченим в розстрілах на вулиці Інститутській 20 лютого 2014-го.

Як повідомила Венедіктова, під підозрою на даний момент знаходяться 24 співробітника органів внутрішніх справ, 3 прокурора, 5 суддів і 10 цивільних осіб.

ЄСПЛ виніс рішення щодо подій Майдану

21 січня 2021 Європейський суд з прав людини виніс рішення по ряду справ про події Революції Гідності.

Так, суд встановив, що органи влади навмисне застосовували жорстоке поводження, держава була відповідальною за вбивство одного з учасників протесту. А багато з рішень про утримання під вартою були самовільними

Також, за рішенням ЄСПЛ, офіційні розслідування відносно цих подій у багатьох випадках були неефективними.

Парламент засудив злочинний режим Януковича

17 лютого 2021 року Верховна рада прийняла постанову, в якій засудила злочинний режим екс-президента Віктора Януковича.

Згідно з документом, трагічні події Революції Гідності, наступна за нею анексія Криму, окупація окремих районів на сході України відбулися внаслідок політики Віктора Януковича і його злочинного режиму, який підтримувався Росією і діяв всупереч національним інтересам України.

У постанові також стверджується, що Революція Гідності - один із ключових моментів українського державотворення і виразник національної ідеї свободи.

Акції в Києві на річницю Майдану

Протягом 18, 19 і 20 лютого анонсовані акції на згадку про події Революції Гідності.

18 лютого о 19:00 відбудеться панахида в Михайлівському соборі.

З 20:00 до 21:00 планується хода в пам'ять про Небесну Сотню за маршрутом: Михайлівська площа - вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Кріпосний провулок - Інститутська - алея Героїв Небесної Сотні.

19 лютого відкриється вулична документальна виставка на алеї Героїв Небесної Сотні.

20 лютого в 10:00 відбудеться панахида біля храму архістратига Михаїла. О 18:00 уздовж алеї Героїв Небесної Сотні запалять лампадки, а з 19:00 до 23:00 будуть світити "Промені Гідності".

Як заявили в Нацполіціі Києва, на час пам'ятних акцій в столиці будуть посилені заходи безпеки в центрі міста, задіють додаткові патрулі на вулицях і в метро. Очікується присутність від 2-х до 6 тисяч учасників.