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Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада взялася за процедуру заочного арешту

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 11:39
Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада взялася за процедуру заочного арешту Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроект №2164.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 299 парламентаріїв.

Проект пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Закон передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
  • якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

Передбачається, що у разі арешту підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Визначені підстави для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

  • ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;
  • винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.

Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані до суду.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала парламентарів підтримати цей проект закону.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявляв, що нардепи не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.

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