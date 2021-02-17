Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада взялася за процедуру заочного арешту
Верховна рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроект №2164.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За документ проголосували 299 парламентаріїв.
Проект пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.
Закон передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:
- якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
- якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.
Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.
Передбачається, що у разі арешту підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.
Визначені підстави для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:
- ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;
- винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.
Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані до суду.
Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала парламентарів підтримати цей проект закону.
Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявляв, що нардепи не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.