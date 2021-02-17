Для розгляду в судах "справ Майдану": Рада взялася за процедуру заочного арешту

Верховна рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили за основу законопроект №2164.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 299 парламентаріїв.

Проект пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Закон передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;

якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

Передбачається, що у разі арешту підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Визначені підстави для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.

Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані до суду.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала парламентарів підтримати цей проект закону.