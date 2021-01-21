Справи Майдану: ЄСПЛ звинуватив Україну у порушеннях прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності. У рішенні говориться про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть протестувальників.

Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Суд прийняв рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України і Воронцов та інші проти України.

"Суд встановив, зокрема, що владні органи умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними", - йдеться у заяві.

Також, за рішенням ЄСПЛ, офіційні розслідування стосовно цих подій у багатьох випадках були неефективними.

Нагадаємо, суд дозволив заочне розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Олександра Захарченка.

Зазначимо, більш докладно про роки розслідувань цієї справи в матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".