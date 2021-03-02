Глава Нацслужби здоров'я вакцинувався від коронавірусу

За його словами, у Київській міській клінічній лікарні № 1 сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від коронавірусу.

"Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди", - заявив він.

За словами Віленського у флаконі міститься 10 доз вакцини і якщо залишаються невикористані, то їх утилізують.

"Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу чи третю чергу", - додав він.