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Глава Нацслужби здоров'я вакцинувався від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 березня, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували невикористаною дозою вакцини CoviShield.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ у Facebook.

За його словами, у Київській міській клінічній лікарні № 1 сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від коронавірусу.

"Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди", - заявив він.

За словами Віленського у флаконі міститься 10 доз вакцини і якщо залишаються невикористані, то їх утилізують.

"Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу чи третю чергу", - додав він.

Нагадаємо, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, сьогодні щеплення від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Його вакцинували від COVID-19 на Донбасі.

Також 2 березня перше щеплення від коронавірусу отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Новини України вакцинаціяНСЗУКоронавірус
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