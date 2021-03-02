Глава Нацслужбы здоровья вакцинировался от коронавируса

По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформирована мобильная команда, которая вакцинирует людей от коронавируса.

"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.

По словам Виленского во флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные, то их утилизируют.

"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил он.