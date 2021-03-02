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Глава Нацслужбы здоровья вакцинировался от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 марта, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали неиспользованной дозой вакцины CoviShield.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Facebook.

По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформирована мобильная команда, которая вакцинирует людей от коронавируса.

"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.

По словам Виленского во флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные, то их утилизируют.

"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил он.

Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, сегодня прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.

Также 2 марта первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Новости Украины вакцинацияНСЗУКоронавирус
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