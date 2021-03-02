Глава Нацслужбы здоровья вакцинировался от коронавируса

Во вторник, 2 марта, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали неиспользованной дозой вакцины CoviShield.
По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформирована мобильная команда, которая вакцинирует людей от коронавируса.
"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.
По словам Виленского во флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные, то их утилизируют.
"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил он.
Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, сегодня прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.
Также 2 марта первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.