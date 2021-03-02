Зеленський вакцинувався від COVID-19
Президент України Володимир Зеленський отримав вакцину від коронавірусу. Президент отримав можливість прищепитися від COVID позачергово після зміни плану вакцинації.
Про це Зеленський написав у Twitter.
Вакцинація проходила препаратом Covishield індійського виробництва.
"Зроблена вакцинація проти COVID19. Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандуючого. Той же Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, який був доставлений першим в Україну і прийнятий мільйонами людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", - написав Зеленський.
Фото: Зеленський прищепився від коронавірусу (twitter.com/ZelenskyyUa)
Оновлене. Пізніше в Офісі президента повідомили, що вакцинація проходила на території військового мобільного госпіталю № 59 в Луганській області. Перед щепленням Зеленський дав письмову згоду на отримання вакцини. Йому повідомили, що можливим побічним ефектом може бути підвищення температури.
"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", - заявив президент.
Зеленський відзначив важливість вакцинації від COVID-19.
"Щеплення обов'язкове. Я знаю, що таке COVID-19, тому що хворів на цю хворобу. Тому всім пропоную обов'язково вакцинуватися. Попри те, що я перехворів COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", - сказав Зеленський.
Він додав, що вакцинація допоможе подолати пандемію і повернутися до звичного способу життя.
"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford / AstraZeneca (Covishield), - ред.) Якісна, вона одна з найкращих в світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина - це реальний шлях повернення до нормального життя ", - зазначив президент.
Нагадаємо, 1 березня Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в національний план вакцинації, щоб президент країни і інші чиновники могли позачергово пройти вакцинацію. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова це було зроблено, щоб у населення не було питань щодо безпеки даної вакцини.
Першим з чиновників публічно прищепився від коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначимо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Поки в Україну надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield, чергова партія очікується на початку березня.
Як раніше писало РБК-Украина, до кінця тижня в Україні хочуть зробити 11,3 тисячі вакцинацій.