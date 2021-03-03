Голова Держприкордонслужби України отримав щеплення від COVID-19

Дейнеко зазначив, що як керівник прикордонного відомства хоче власним прикладом показати, що вакцинуватися - необхідно.

"Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників. Коли є сумніви або коливання - командир повинен бути першим. Впевнений, що інші прикордонники побачать, що в цьому немає нічого страшного", - заявив він.

При цьому Дейнеко додав, що сам ще не хворів на коронавірус. Тому для нього, як і для інших людей, отримати вакцину означає не захворіти.