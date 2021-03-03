Глава Госпогранслужбы Украины получил прививку от COVID-19

Дейнеко отметил, что как руководитель пограничного ведомства хочет собственным примером показать, что вакцинироваться - необходимо.

"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников. Когда есть сомнения или колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного", - заявил он.

При этом Дейнеко добавил, что сам еще не болел коронавирусом. Поэтому для него, как и для остальных людей, получить вакцину означает не заболеть.