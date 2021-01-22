Генпрокурор назвала три основні версії пожежі у Харкові

Слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.
Про це повідомили генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.
За її словами, основними версіями є:
"Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події із залученням експертів", - заявила генпрокурор.
Нагадаємо, пожежа в Харкові в будинку для літніх людей сталася 21 січня. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.
Раніше Венедиктова повідомляла, що попередньо загоряння сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Також РБК-Україна писало, що у справі про пожежу в Харкові затримали чотирьох осіб. Їм готуються повідомити про підозру.