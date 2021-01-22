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Генпрокурор назвала три основні версії пожежі у Харкові

Автор: Игорь Литвиненко

Слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.

Про це повідомили генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

За її словами, основними версіями є:

  • Пожежа виникла в результаті підпалу (занесення стороннього вогню)
  • Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті і електроприладами;
  • Пожежа виникла в результаті замикання електромережі.

"Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події із залученням експертів", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, пожежа в Харкові в будинку для літніх людей сталася 21 січня. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Раніше Венедиктова повідомляла, що попередньо загоряння сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Також РБК-Україна писало, що у справі про пожежу в Харкові затримали чотирьох осіб. Їм готуються повідомити про підозру.

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