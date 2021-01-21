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Пожежа в Харкові: названа попередня причина

Новость на русском → Харків, Четвер 21 січня 2021 16:51
Пожежа в Харкові: названа попередня причина Фото: пожежа в Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала попередню причину пожежі в будинку для літніх у Харкові. Попередньо, займання сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Про це вона написала у Facebook.

За словами генпрокурора, пожежа сталася в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час". За останніми даними, 15 людей загинули та 11 постраждали. На місці події працюють працівники прокуратури, вже порушено справу.

"Попередня причина займання - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч. 2 ст. 270 КК України", - заявила вона.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення терміном до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в будинку для літніх на вулиці Нижня Гиївська. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ліквідація пожежі ще триває.

Як писало РБК-Україна, на пожежу вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави доручив Кабміну створити державну комісію для встановлення причин трагедії, а глава МВС повинен взяти справу під власний контроль.

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Новини України Надзвичайні події Харків пожежа причина Ірина Венедіктова
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