Ще три області України на межі потрапляння в "червону" зону

Так, у Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженість ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%).

У Тернопільській і Черкаській областях - коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% і 21,4% відповідно при нормі 20%) і рівень госпіталізацій (63,6 і 64,6 відповідно).

"Червона" зона вводиться, коли в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників за COVID-19.

За станом на 24 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні є Херсонська область.