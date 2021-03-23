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В Україні залишилася лише одна область в жовтій зоні карантину

Новость на русском → Херсон, Вівторок 23 березня 2021 17:15
В Україні залишилася лише одна область в жовтій зоні карантину Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні тільки один регіон з сьогоднішнього дня залишається в жовтій зоні карантину. Це Херсонська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

За всіма показниками область нижче встановлених критеріїв, після яких регіони переводять в "помаранчеву" зону карантину. Найближчий показник до перевищення в області епідеміологічний поріг, який становить 98,8% (межа для збереження "жовтого" статусу - 100%) .В інших же є мінімум один показник перевищений, з-за чого ці регіони переведені в "помаранчеву" зону.

В "помаранчевої" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

В "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Нагадаємо, з 23 березня Київ живе за правилами "красной" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яка раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про ужесточенном карантин терміном до 9 квітня вже неактуально.

Також повідомлялося, що з сьогоднішнього дня в "червоній" зоні карантину обов'язково потрібно носити маски або респіратори на вулиці і в парках. Кабмін вніс відповідні зміни у свою постанову про карантин.

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