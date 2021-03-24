Еще три области Украины на грани попадания в "красную" зону

Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в "красную" зону карантина. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.
Так, в Николаевской области превышены показатели госпитализаций (104,7 при норме 60 на 100 тысяч населения) и загруженности кроватей с кислородом (66,3% при норме 65%).
В Тернопольской и Черкасской областях - коэффициент выявления случаев COVID (20,5% и 21,4% соответственно при норме 20%) и уровень госпитализаций (63,6 и 64,6 соответственно).
"Красная" зона вводится, когда в регионе на протяжении трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.
По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.
Отметим, в "красной" зоне карантина запрещены прием посетителей в кафе и ресторанах, запрещена работа ТРЦ, театров и кинотеатров. Также в регионах "красной" зоны теперь обязательным является ношение масок в парках и на улицах.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 14 тысяч новых случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.