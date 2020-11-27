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Ефективність карантину вихідного дня оцінять наступного тижня

Автор: Игорь Литвиненко

Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.

"Спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, в тому числі карантин вихідного дня. Ефект ми повинні отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після введення цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що у Києві оцінити ефективність карантину вихідного зможуть до п'ятниці.

Нагадаємо, карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада і триватиме до кінця місяця.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає необхідним ввести радикальний локдаун в країні як мінімум на три тижні. За його словами, це необхідно зробити якомога швидше.

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Новини України карантинМаксим Степанов