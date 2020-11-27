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Эффективность карантина выходного дня оценят на следующей неделе

Автор: Игорь Литвиненко

Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают на уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее чем через две-три недели.

"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19", - заявил Степанов.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что в Киеве оценить эффективность карантина выходного смогут до пятницы.

Напомним, карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 ноября и продлится до конца месяца.

Также РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым ввести радикальный локдаун в стране как минимум на три недели. По его словам, это необходимо сделать как можно скорее.

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Новости Украины карантинМаксим Степанов