В Донецькій області відновили теплопостачання після відключення через борги

Жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення напередодні Донецькоблгазом 59 котелень. Проти відомства відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
Голова уряду зазначив, що "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.
"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини", - йдеться в повідомленні
Шмигаль висловив впевненість, що дії "Донецькоблгазу", який "знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я", не залишаться без відповідної реакції.
Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.
Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.