В Донецькій області відновили теплопостачання після відключення через борги

Жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення напередодні Донецькоблгазом 59 котелень. Проти відомства відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook .

Голова уряду зазначив, що "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини", - йдеться в повідомленні

Шмигаль висловив впевненість, що дії "Донецькоблгазу", який "знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я", не залишаться без відповідної реакції.