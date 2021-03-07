В Донецкой области возобновили теплоснабжение после отключения из-за долгов

Жителям Донецкой области в срочном порядке возобновили поставки тепла после отключения накануне Донецкоблгазом 59 котельных. Против ведомства открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook .

Глава правительства отметил, что "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, включая больницы, остались без тепла.

"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Меньше суток понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителям Донецкой области", - говорится в сообщении.

Шмыгаль выразил уверенность, что действия "Донецкоблгаза", который "пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье", не останутся без соответствующей реакции.