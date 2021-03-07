UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Донецкой области возобновили теплоснабжение после отключения из-за долгов

Автор: Андрей Василюк

Жителям Донецкой области в срочном порядке возобновили поставки тепла после отключения накануне Донецкоблгазом 59 котельных. Против ведомства открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Глава правительства отметил, что "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, включая больницы, остались без тепла.

"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Меньше суток понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителям Донецкой области", - говорится в сообщении.

Шмыгаль выразил уверенность, что действия "Донецкоблгаза", который "пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье", не останутся без соответствующей реакции.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области.

Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ, пока не решен вопрос относительно задолженности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отопление
Читайте также
В Киеве авария на теплосети возле Лавры: без отопления почти 90 домов
Повышение тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков
Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления
Прогноз погоды