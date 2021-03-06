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Донецька область залишилася без тепла через борги

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 16:44
Донецька область залишилася без тепла через борги Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія "Донецькоблгаз" у суботу, 6 березня, припинила постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом".

Про це йдеться у заяві на сайті компанії "Донецькоблгаз".

Як зазначили в облгазі, компанія "Донецьктеплокомуненерго" завдає державі щодобові збитки від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн гривень на місяць.

"Тому за законодавством ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно приписів Кодексу ГРМ", - заявили в компанії.

Місцеве агенство 6262 повідомило, що у Слов'янську перестали працювати котельні через припинення постачання газу. Така ж ситуація, як пише агентство, склалася і у містах Лиман, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Місцева влада намагається відновити газопостачання.

Крім того, група "Нафтогаз" на своїй сторінці у Facebook закликала "Донецькоблгаз" відновити газопостачання на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". В компанії наголосили, що заборгованість є і в інших областях, але такі ситуації вирішуються відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння".

"Група "Нафтогаз" закликає "Донецькоблгаз" припинити порушення меморандуму, скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу об'єктам "Донецьктеплокомуненерго" та, відповідно, подання тепла споживачам", - заявили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, нещодавно в Україні оштрафували шістьох постачальників газу. Загальний розмір накладених штрафів склав півмільйона гривень.

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