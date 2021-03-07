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Донецька область без тепла: поліція порушила справу проти "Донецькоблгазу"

Новость на русском → Донецька область, Неділя 07 березня 2021 09:58
Донецька область без тепла: поліція порушила справу проти "Донецькоблгазу" Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Донецькій області поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Справу було відкрито за статтею "самоправство" (ст. 356 КК України)

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

Він зазначив, що обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні і забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих саду, 67 лікарень і 574 об'єкти іншої інфраструктури.

"Самоправні дії Донецькоблгазу погрожували мешканцям області і фактично могли призвести до руйнування систем централізованого опалення.
Донецька ОДА скоординувала дії, спрямовані на захист інтересів населення", - написав Кириленко.

Він додав, що газопостачання було відновлено в котельнях, а також відновлена їх роботу в нормальному режимі.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.

Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ поки не вирішено питання щодо заборгованості.

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