На Донбасі загострюється ситуація: за два дні загинули двоє і поранені троє військових

Так, вчора, 22 лютого, супротивник двічі вистрілив зі станкового гранатомета по українському спостережного посту поблизу шахти "Бутівка". В результаті один військовий Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення. Також вчора ще один військовий отримав поранення через обстріл бойовиків поблизу Південного.

Усього за вчора противники 11 разів порушував режим припинення вогню.

Вже з початку поточної доби, 23 лютого, бойовики застосували міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети поблизу Зайцевого. В результаті один українська військових загинув, ще один - поранений.

За даними фактами українська делегація надіслала ноту Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ.

У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі у понеділок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак провів брифінг. Він зазначив, що на сьогодні немає ознак підготовки бойовиків до настання. За словами Хомчака, в ситуації на Донбасі немає різких змін, все знаходиться під контролем українських військових.