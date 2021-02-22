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Бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт, є загиблий та поранений

Новость на русском → Донбас, Понеділок 22 лютого 2021 16:08
Бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт, є загиблий та поранений Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти "Бутівка". В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Русла Хомчак на прес-конференції.

Окупанти двічі вистрілили зі станкового протитанкового гранатомета. Військовому надали медичну допомогу, але він не вижив.

"В районі Шахти "Бутівки" після двох пострілів зі станкового протитанкового гранатомета противника потрапили по спостережному посту. У нас був тяжко поранений і загинув під час отримання меддопомоги військовий і другий також поранений, які вели спостереження", - сказав Хомчак.

Оновлено.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації направила в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ ноту щодо порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики на Донбасі порушували перемир'я, обстрілюючи позиції ООС зі снайперської зброї.

Також РБК-Україна писало, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, хто може завершити війну на Донбасі.

Додамо, 20 лютого на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню

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