Бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт, є загиблий та поранений

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти "Бутівка". В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Русла Хомчак на прес-конференції .

Окупанти двічі вистрілили зі станкового протитанкового гранатомета. Військовому надали медичну допомогу, але він не вижив.

"В районі Шахти "Бутівки" після двох пострілів зі станкового протитанкового гранатомета противника потрапили по спостережному посту. У нас був тяжко поранений і загинув під час отримання меддопомоги військовий і другий також поранений, які вели спостереження", - сказав Хомчак.

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Українська сторона Спільного центру контролю та координації направила в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ ноту щодо порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.